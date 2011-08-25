Львівський мер звільнив чиновника через фальшивий диплом

Київ. 25 серпня. УНІАН. Голова Львівської міської ради Андрій Садовий у четвер, 25 серпня звільнив начальника управління освіти міськради Володимира Огура.

За повідомленням керівника прес-служби міськради Христини Процак, 22 серпня Огура подав заяву з проханням про відставку, Садовий задовольнив його.

2 серпня партія "Всеукраїнське об`єднання "Свобода" заявила про наявність фальшивого диплома про вищу освіту у Огура.

Садовий доручив підлеглим провести службове розслідування щодо справжності диплома чиновника, а на цей час відсторонив Огура від обов`язків.

Варто згадати, в серпні минулого року співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС в Черкаській області викрили у використанні підробленого диплома бакалавра депутата Черкаської облради, заступника голови облорганізації БЮТ Анатолія Бондаренка.

ТСН