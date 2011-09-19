Посадовця Охтирської міськради затримали на хабарі

Сумська область. 19 вересня. УНІАН. На Сумщині правоохоронці затримали начальника управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, депутата вказаної міськради, за вимагання хабара.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами відділу ДСБЕЗ Сумського міськуправління внутрішніх справ прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно начальника управління житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, депутата вказаної міськради.

Він вимагав та отримав 850 доларів США хабара від приватного підприємця за сприяння йому в перемозі на конкурсі з придбання нежитлового приміщення.

Посадовця затримано.