Прокуратура порушила справу проти керівників Київської митниці
За фактом службової недбалості
Київ. 21 вересня. УНІАН. Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості керівників Київської регіональної митниці, що спричинило істотної шкоди інтересам держави (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, у ході прокурорської перевірки було встановлено, що упродовж березня-квітня поточного року службові особи Київської регіональної митниці, неналежно виконуючи свої службові обов’язки з контролю за правильним визначенням митної вартості товарів, винесли рішення, на підставі яких митне оформлення імпортованих морепродуктів було здійснено за вдвічі нижчими цінами, аніж за попередніми подібними поставками.
Проведення досудового слідства у даній кримінальній справі доручено слідчому відділу Управління СБУ у м. Києві.