Начальника управління юстиції Чернівецької області помістили в СІЗО

Чернівці. 21 вересня. УНІАН. Чернівецькі правоохоронці затримали в порядку ст.115 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання начальника головного управління юстиції області Костянтина Кондрюка (на фото), стосовно якого порушена кримінальна справа за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

Як повідомили БукІнфо у прес-службі Чернівецької обласної прокуратури, зловживаючи службовим становищем та вступивши в попередню злочинну змову з гр. Л. та О. чиновник вніс завідомо неправдиву інформацію в офіційні документи (договір підряду, довідку про вартість виконаних робіт по здійсненню поточного ремонту приміщення обласного відділу нотаріату тощо), і таким чином привласнив грошові кошти в сумі 36 тис. 349 грн.

За санкцією заступника прокурора області за місцем роботи чиновника проведений обшук. Досудове слідство у справі триває.