Котелівський релігійний „месія” може бути визнаний неосудним

Чернівці. 18 жовтня. УНІАН. Закінчилось судове слідство у справі ватажка незареєстрованого релігійного угрупування з химерною назвою «АТАRVE» з с. Котелеве Новоселицького району Сергія (Сашики) Лисака. Нагадаємо, що релігійний фанат (або ж він ним прикидався) впродовж тривалого часу ґвалтував дітей і катував жінок, яких приковував ланцюгами до ліжка.

Нікому з членів своєї родини не дозволяв виходити з дому, таким чином відгородивши їх від довколишнього світу. Діти Лисака не відвідували ні дитсадка, ні школи. Сашика внушав своїм домочадцям, що всі люди жорстокі, а у школі їх битимуть та знущатимуться. Діти і дорослі за потреби не зверталися до лікарів – «месія» стверджував, що боїться, аби за допомогою якогось медпрепарату йому та дітям не вкоротили віку. Мовляв, за ними чомусь стежить СБУ… Лисак співмешкав з трьома жінками, в тому числі й з неповнолітньою донькою свого друга Юрія Черешневського Табітою, котра нещодавно народила від нього хлопчика.

Лишень наймолодший син цього монстра у людській подобі народився у цивільних умовах – пологовому відділенні Новоселицької ЦРЛ. Коли ж врешті після численних публікацій ЗМІ правоохоронці таки «знайшли підстави» для його затримання, 11 липня Лисака було взято під варту. До того всі породіллі-сектанти змушені були довіряти таїну появи на світ своїх немовлят не дипломованим фахівцям-акушерам, а нахабному і цинічному своєму «повелителю». Цей «цар» та його атарвісти довели до загибелі 20-літню Коріну Черешневську, і така доля могла б спіткати ще не одну молоду жінку, котра потрапила б до тенет котелівського негідника, якби під натиском ЗМІ та громадськості Лисакові не вказали «на його місце» ті, хто давно мав би це зробити…

Нещодавно, 5 жовтня, заступником обласного прокурора затверджено постанову про застосування примусових заходів медичного характеру і скеровано до суду для розгляду по суті цю резонансну кримінальну справу, котра була порушена внаслідок протиправної діяльності Сергія Лисака, що здійснювалася під приводом проповідування релігійних віровчень.

Як ми повідомляли, Сашика проходив стаціонарну комплексну судову експертизу. Згідно з її висновками, за інформацією прес-служби прокуратури, Лисак є… неосудним (?!)

У результаті досудового слідства цьому негіднику інкриміновано вчинення суспільно-небезпечних діянь, передбачених ст. 155, ч. 1 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості), ст. 156, ч. 2 (розбещення неповнолітніх), ст. 120, ч. 2 (доведення до самогубства), ст. 146, ч. 2 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 127, ч. 1 (катування) та ст. 181, ч. 2 (посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних обрядів) КК України. Що буде далі – вирішуватиме суд. У всякому разі, громадськість сподівається, що Феміда і з зав’язаними очима угледить у діях Лисака неприпустимі злочини.

”ЧАС”