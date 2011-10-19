Суд має дати оцінку інформації про тиск прокуратури на свідків -Пшонка

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА вважає, що безпосередньо суд має дати оцінку інформації, яка з’явилася в сюжеті телеканалу ТВі, про тиск прокуратури на свідків у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Справа (щодо Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН) знаходиться в суді, і суд повинен визначитися, чи то долучити (журналістські матеріали), чи дати оцінку в ході судового розслідування», - сказав В.ПШОНКА.

На уточнююче запитання, чи в правовий спосіб діяв працівник прокуратури, даючи вказівку свідку перед допитом у справі Ю.ЛУЦЕНКА, В.ПШОНКА відповів, що «в частині вказівки у нас немає ніяких даних».

Як повідомлялося, 18 жовтня Ю.ЛУЦЕНКО просив суд викликати журналіста, який довів тиск прокуратури на свідків у його справі.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, напередодні на каналі ТВі вийшов сюжет журналіста Костянтина УСОВА, в якому було показано, як представник Генпрокуратури Олександр ІЩУК вимагав від свідка Валерія МЕЛЬНИКА підтвердити свідчення, які були записані в протоколі на досудовому слідстві.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що у зв’язку з цим потрібно викликати до суду К.УСОВА, щоб він дав свідчення щодо цього інциденту.

Також він попросив долучити до матеріалів справи відеозйомку журналіста ТВі про зустріч свідка В.МЕЛЬНИКА з представником Генпрокуратури перед судовим засіданням.

Разом з тим суд відмовив Ю.ЛУЦЕНКУ у питанні виклику К.УСОВА як передчасному.