П’яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході
12:31, 21 жовтня 2011Кримінал
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Інцидент у Чернігові
Чернігів. 21 жовтня. УНІАН. У Чернігові п’яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора ввечері на одній із центральних вулиць міста.
Водій автомобіля ”Skoda Octavia”, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги в межах пішохідного переходу.
Внаслідок пригоди жінка, 1952 року народження, від отриманих травм померла на місці аварії.
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