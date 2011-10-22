На Львівщині підліток загинув зірвавшись із стовпа електроопори

Львів. 22 жовтня. УНІАН. На Львівщині трагічно загинув 16-річний юнак, який впав з металевого стовпа електричної опори.

Як повідомили УНІАН у Жовківському райвідділі внутрішніх справ, нещасний випадок стався у лісосмузі між селом В’язова та містом Жовква. Учень 11-го класу однієї із жовківських шкіл виліз на металеву опору недіючої лінії електропередач на якій не втримався та впав з висоти близько 20 метрів.

Від отриманих травм підліток загинув.

Обставини трагедії розслідуються.

