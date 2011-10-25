Незаконний оборот зброї набув доволі великих масштабів – Могильов

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Незаконний оборот зброї в країні набув доволі великих масштабів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Проблема розповсюдження зброї стоїть дуже гостро не лише щодо Одеси, Харкова, Львова. Незаконний оборот зброї набув доволі великих масштабів», - сказав міністр, пояснивши при цьому, що збільшення продажу газової та травматичної зброї призводить до появи атипових видів зброї шляхом перероблення її під використання бойових патронів.

Крім того, однією з причин зростання незаконного обороту озброєнь А.МОГИЛЬОВ бачить розповсюдження в Інтернеті інструкцій, як можна з підручних або бойових засобів виготовити вибухові пристрої.