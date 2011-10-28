Жінку, яка сокирою зарубала свого чоловіка, ув’язнили на 12 років

Житомир. 28 жовтня. УНІАН. Набув чинності вирок Овруцького райсуду, яким мешканку Овруцького району визнано винною у вбивстві свого чоловіка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначено в повідомлені, умисел вбивства виник у жінки у той час, коли подружжя під впливом алкоголю «з’ясовувало стосунки».

Після того, як чоловік заснув, дружина «озброїлася» сокирою та умисно сім разів вдарила нею сплячого по голові.

Намагаючись оскаржити вирок суду першої інстанції (12 років позбавлення волі), засуджена просила взяти до уваги її щире каяття, допомогу слідству, наявність малолітнього сина і те, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності.

Проте апеляційний суд не знайшов підстав для пом’якшення покарання.