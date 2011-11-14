Охоронець супермаркету до смерті забив людину за крадіжку

Дніпропетровськ. 14 листопада. УНІАН. У Дніпропетровську за скоєння крадіжки охоронець одного із супермаркетів, розташованих у Красногвардійському районі, до смерті побив 40-річного безробітного чоловіка.

Про це повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Потерпілий був доставлений до лікарні, де помер під час надання медичної допомоги.

"Перевіркою встановлено, що тілесні ушкодження йому спричинив 33-річний охоронець одного із супермаркетів, який затримав потерпілого за скоєння крадіжки", - наголошується у повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за умисне тяжке тілесне ушкодження.

ТСН

