Охоронець супермаркету до смерті забив людину за крадіжку
17:03, 14 листопада 2011Кримінал
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Трагедія у Дніпропетровську
Дніпропетровськ. 14 листопада. УНІАН. У Дніпропетровську за скоєння крадіжки охоронець одного із супермаркетів, розташованих у Красногвардійському районі, до смерті побив 40-річного безробітного чоловіка.
Про це повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
Потерпілий був доставлений до лікарні, де помер під час надання медичної допомоги.
"Перевіркою встановлено, що тілесні ушкодження йому спричинив 33-річний охоронець одного із супермаркетів, який затримав потерпілого за скоєння крадіжки", - наголошується у повідомленні.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за умисне тяжке тілесне ушкодження.
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