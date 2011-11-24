На дачі кримського колекціонера знайшли військовий винищувач

Крим. 24 листопада. УНІАН. Слідчим відділенням Балаклавського райвідділу міліції розслідується кримінальна справа за фактом незаконного привласнення майна, яке має особливу цінність.

"Оперативна інформація про те, що місцеві жителі піднімають з дна моря різні цінні предмети з метою їх подальшого продажу приватним колекціонерам, спочатку надійшла в СБУ, - розповіла співробітник сектору зв'язків з громадськістю міського управління міліції Ольга Ярмоленко. - Незабаром було встановлено, що не так давно зловмисники підняли залишки винищувача ЯК-1 часів Великої Вітчизняної війни, що знаходиться на науковому обліку в Інституті археології НАН України. Літак є об'єктом культурної спадщини Україні та охороняється згідно з чинним законодавством".

Співробітниками Балаклавського райвідділу міліції спільно з працівниками управління СБУ піднятий літак був виявлений на території приватної дачної ділянки. Крім літального апарату, там же знайшли гармату-карронаду середини XIX століття, яка використовувалася на кораблях вітрильного флоту, і корабельну гармату без станини, що застосовувалася для протикорабельної та протиповітряної оборони в роки Другої світової. За висновком фахівців, ці предмети є рідкісними зразками військової техніки і мають культурну, історичну і наукову цінність.

Gazeta.ua