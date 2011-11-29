У Одесі затримано групу, яка викрадала престижні позадорожники

Одеса. 29 листопада. УНІАН. Співробітники міліції затримали злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраданнях позадорожників марки BMW серії X-5.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеського міського відділення міліції.

Організував серію автовикрадень раніше судимий 43-річний одесит, який вже провів 14 років у місцях позбавлення волі, з двома поплічниками – 21-річним студентом вузу і 36-річним жителем міста, які мали певні технічні навики.

Члени злочинної групи діяли згідно з чітко розподіленими ролями, уточнили в міліції. Зокрема, «студент в позаурочний час займався підбором та орендою гаражів для викрадених машин, а також їх перегоном покупцям, а другий спільник ватажка групи нейтралізовував протиугінні пристрої позадорожників, що не заважало йому числитися дисциплінованим працівником фірми з установки пластикових вікон».

Як встановлено слідством, члени злочинної групи проникали в салон автомобілів шляхом «спилювання дверних ручок: за допомогою спеціального електронного пристрою прочитувалася інформація, потім бортові комп`ютери перезавантажувалися і мотори автомобілів заводилися, що дозволяло викрадачам перегонити їх в орендовані гаражі».

При проведенні обшуків у злочинців вилучено ключі від орендованих гаражів, фотоапарат одного з потерпілих, ноутбук з фотографіями машин і пропозиціями про їх продаж, чіп для прочитування електронного коду замка запалювання, а в гаражах виявлено два недавно викрадені автомобілі. За даними слідства, злочинна група шукала покупців автомобілів через інтернет

Щодо автовикрадачів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Ведуться слідчі дії з метою перевірки причетності членів групи до аналогічних злочинів.