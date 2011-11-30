Суддя-колядник розповів, як оплачував відпочинок судді КС

Київ. 30 листопада. УНІАН. Засуджений на 10 років суддя Ігор Зварич розповів подробиці "стосунків" із новим суддею КС.

Суддя Ігор Зварич розповідав, що неодноразово передавав гроші нинішньому судді КС, а тоді голові ВАСУ Олександру Пасенюку та оплачував його відпочинок.

У ЗМІ оприлюднили уривки з написаних від руки протоколів свідчень Зварича, які він дав під час слідства у 2009 році.

"У жовтні-листопаді 2008 року, виконуючи вимогу голови ВАСУ я привіз Пасенюку О.М 140 тисяч доларів США, які передав йому у конверті жовтого кольору в його службовому кабінеті по вулиці Московській, 8 у місті Києві, повідомивши йому, що це гроші по справі гранітного кар'єру, про які я доповідав йому біля м. Мукачеве влітку-восени 2008 року", - ідеться у свідченнях Зварича.

Засуджений також розповів і про відпочинок Пасенюка у Карпатах за власний кошт.

"Взимку 2006-2007 років, виконуючи вказівки Пасенюка, я зустрічав його та організовував відпочинок у с. Славське Сколівського району Львівської області, де він катався на лижах разом зі своїми друзями та проживав на базі "Динамо", а я оплачував всі їхні витрати, пов'язані з відпочинком", - розповів Зварич у свідченнях.

У свою чергу сам Пасенюк відкидає звинувачення і вважає, що такі покази Зварич давав "під тиском".

"Зварич нічого не каже про мене. Звідки ви взяли?" – спитав він. У відповідь на те, що є протоколи допитів, Пасенюк відповів: "Ну так що, що є?".

Раніше під вигуки "Ганьба!" Пасенюка у парламенті оголосили суддею КС.

Нагадаємо, 20 вересня Оболонський суд Києва засудив Зварича до десяти років позбавлення волі та конфіскації всього майна. Зварич звинувачується в отриманні хабара в особливо великих розмірах. Кримінальну справу проти нього було порушено в грудні 2008 року, а в березні 2009 року він був затриманий після того, як втік з лікарні.