У Харкові джип врізався в автозак із затриманими

Харків. 6 грудня. УНІАН. У Харкові автозак, в якому знаходилися затримані, потрапив у ДТП. Цю інформацію "Сегодня" підтвердили в прес-службі обласної міліції. На перехресті спецавтомобіль марки Foton не розминувся з джипом Nissan. В результаті зіткнення позашляховик позбувся заднього бампера, а ось автозак залишився неушкоджений.

В аварії ніхто з водіїв і пасажирів не постраждав.

Район тут же оточили співробітники міліції. «По периметру кварталу стояли автоматники, під`їхали з десяток міліцейських машин, утворилася величезна пробка», - розповів очевидець ДТП. Правоохоронці встановлюють причину ДТП.