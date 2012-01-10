У Запоріжжі 17-річна дівчина зарізала свого нареченного

Запоріжжя. 10 січня. УНІАН. У Запоріжжі, напередодні Різдва Христового 17-річна дівчина вбила свого коханого, встромивши ножа у серце.

Як повідомили у міліції, молоді люди вже кілька років дружили і хотіли в майбутньому зіграти весілля. 19-річний хлопець, будучи в нетверезому вигляді, прийшов до своєї дівчини додому. Там між молодими людьми виник конфлікт. Хлопець почав бити дівчину і вона схопила в руку ніж. Один удар, який потрапив прямо в серце, призвів до смерті молодого чоловіка.

Щодо дівчини порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу - "Умисне вбивство".

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомили в прокуратурі. Також на часі проводяться слідчі дії, експертизи.

Якщо буде встановлено, що дівчина захищалася, то можлива перекваліфікація її дії на м'якшу статтю звинувачення.

ТСН

