У Запоріжжі 17-річна дівчина зарізала свого нареченного

18:33, 10 січня 2012
Кримінал
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Встромила ніж у серце

Запоріжжя. 10 січня. УНІАН. У Запоріжжі, напередодні Різдва Христового 17-річна дівчина вбила свого коханого, встромивши ножа у серце.

Як повідомили у міліції, молоді люди вже кілька років дружили і хотіли в майбутньому зіграти весілля. 19-річний хлопець, будучи в нетверезому вигляді, прийшов до своєї дівчини додому. Там між молодими людьми виник конфлікт. Хлопець почав бити дівчину і вона схопила в руку ніж. Один удар, який потрапив прямо в серце, призвів до смерті молодого чоловіка.

Щодо дівчини порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу - "Умисне вбивство".

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомили в прокуратурі. Також на часі проводяться слідчі дії, експертизи.

Якщо буде встановлено, що дівчина захищалася, то можлива перекваліфікація її дії на м'якшу статтю звинувачення.

ТСН
 

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