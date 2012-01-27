Шахраї замовляють у ресторанах вечері, "для податківців"

Чернівці. 27 січня. УНІАН. На Буковині міліція розшукує невідомих, які замовляють у ресторанах святкові вечері, представляючись податківцями.

Як повідомили УНІАН у відділі внутрішньої безпеки при ДПА в Чернівецькій області, аферисти телефонують до суб’єктів господарювання, в бари, ресторани та замовляють святкові вечері від імені працівників Державної податкової служби України. Пізніше замовлення скасовують і просять деяку суму коштів перерахувати на поповнення мобільного зв’язку.

ДПА в Чернівецькій області офіційно звернулася через ЗМІ до суб’єктів господарювання Буковини, в якому застерігає «бути пильними і не дозволити аферистам ввести себе в оману».

Постраждалих підприємців закликають «у будь-кому випадку звертатися з відповідною заявою до правоохоронних органів».

