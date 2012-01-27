На Львівщині чоловік після сварки з дружиною вчинив самоспалення

Львів. 27 січня. УНІАН. 26 січня, близько опівночі, до Мостиського райвідділку міліції Львівщини надійшло повідомлення про те, що в селі Чижевичі місцевий житель вчинив самоспалення.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що 35-річний чоловік вийшов на дорогу, облив себе бензином та підпалив. Від отриманих опіків він помер на місці події ще до приїзду медиків.

«Чоловік тривалий час конфліктував із дружиною. Разом вони не жили вже кілька років. Того дня він був напідпитку. Прийшов до жінки із каністрою, наполовину заповненою бензином, та погрожував спалити будинок», - розповів керівник Мостиського РВ ГУ МВС України у Львівській області Іван Волошин.

Жінка намагалась заспокоїти благовірного, проте безуспішно. Він відштовхнув її та попрямував у бік дороги, де облив себе бензином та підпалив.

За цим фактом триває перевірка.