У Чорнобильській зоні відчуження затримано громадянку Білорусі

Київ. 9 лютого. УНІАН. У 30-кілометровій зоні відчуження правоохоронці затримали громадянку Білорусі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, жінка нелегально перетнула кордон і самовільно оселилася в селі Паришів.

З’ясувалося, що 37-річна нелегалка родом з України, втім, тривалий період жила в сусідній країні, де має родину. В селищі на забороненій території проживає її тітка, яка і прихистила племінницю.

Жінка пояснила, що на порушення закону її штовхнуло вкрай скрутне фінансове становище. Оскільки знайти роботу в Білорусі не вдавалося, вона вирішила перебратися на заробітки до України.

На порушницю склали адміністративні протоколи згідно ст. 203, ст. 204 Адміністративного кодексу України за нелегальний перетин кордону та Чорнобильської зони відчуження. Жінку передали працівникам Державної прикордонної служби для подальшої депортації до Білорусі.