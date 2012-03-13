У Києві під час несення караульної служби застрелився солдат
Охороняв склади з озброєнням
Київ. 13 березня. УНІАН. У Києві в одній із військових частин під час несення караульної служби з автомата застрелився солдат.
Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, інцидент трапився сьогодні після обіду. За попередніми даними, солдат вистрелив собі в голову.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники прокуратури.
Як уточнив співрозмовник агентства, за останньою наявною інформацією, трагедія сталася на території розташування бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України.
Як зазначили у правоохоронних органах, солдат ніс охорону у внутрішньому караулі біля складів з озброєнням. За однією з попередніх версій, смерть військовослужбовця настала в результаті необережного поводження зі зброєю.