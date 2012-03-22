На Чернігівщині командир здавав солдатів в оренду за харчі

Чернігів. 22 березня. УНІАН. Скандал у Чернігівському військовому гарнізоні - там солдатів-контрактників полку зв'язку здавали в оренду за харчі, йдеться в сюжеті ТСН.

Ті ночами розвантажували горілку на приватному підприємстві. В обмін на це військове командування звільняло хлопців від бойової підготовки вдень.

Командир частини, якого підозрюють у примусі до праці військових контрактників, може поплатитися за це посадою та свободою. Військова прокуратура Чернігівського гарнізону зреагувала на звернення одного з контрактників, якому напевно набридло тягати ящики з горілкою.

"Військовослужбовці контрактної служби працювали у період з травня по жовтень минулого року — всього працювало 16 військовослужбовців", - розповів військовий прокурор Чернігівського гарнізону Андрій Дмитренко.

Хлопців розподілили на групи по 6 осіб, які по черзі вночі працювали на приватному підприємстві. В обмін на це їм давали відсипатися вдень. Така робота не йде на користь військовій підготовці солдата, кажуть у прокуратурі.

Чого не скажеш про саме приватне підприємство. За інформацією ЗМІ, воно належить депутатові міської ради. Його на місці ми не застали, а водії запевнили, що вояків тут не бачили.

Однак військова прокуратура з'ясувала, що солдати тут таки працювали. В обмін на це командування отримало харчів на 20 тисяч гривень.

Тільки у самій військовій частині запевняють, що командир не забрав додому ані хлібини. Їли зароблений провіант усі разом на бенкеті під час святкування 70-річчя частини.

Солдати мусили працювати за бартер, інакше ветерани лишилися б без свята.

"Не проводити захід такого плану - це значить на завтра ти почуєш від командування сухопутних військ невтішні слова. Командир полку, мабуть, був загнаний в такий глухий кут, і прийняв таке рішення", - вважає ветеран 30-го полку зв'язку Микола Литвиненко.

Чи була тут особиста користь командира частини, з'ясує суд. Поки що командир узяв відпустку за 2012 рік. Але, подейкують військові, збирається сам подати рапорт на звільнення ще до початку судових розглядів.

Раніше військова прокуратура чи не вперше порушила кілька карних справ за зловживання службовим становищем. На Чернігівщині та Київщині командири кількох військових частин здавали солдатів в оренду за винагороду, зокрема, за пляшку горілки.

Також журналісти нещодавно дізналися, що в Україні процвітає солдатська проституція: за 500 гривень за наказом командира військової частини солдат виконуватиме будь-які забаганки клієнта.

NEWSru.ua