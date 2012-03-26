Акордеоніста Ігоря Завадського підозрюють в педофілії - ЗМІ

Відомий акордеоніст, лауреат багатьох міжнародних премій 46-річнийй Ігор Завадський затриманий співробітниками Шевченківського РУВС ніби за підозрою в педофілії.

Про це "Сьогодні" стало відомо з власних джерел в міліції.

"Так, затримана людина з прізвищем Завадський, більше нічого сказати не можу", - повідомив виданню начальник головного слідчого управління МВС Василь Фаринник.

Журналісти газети зателефонували до Шевченківського РУВС, і черговий також підтвердив, що у вихідні був затриманий Ігор Борисович Завадський, 1966 року народження, і зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Разом з ним ніби взяли і ще одного чоловіка.

Жоден із телефонів, вказаних на особистому сайті Ігоря Завадського, 25 березня не відповідав.

У суботу у Києві повинен був відбутися концерт акордеоніста. Але в Будинку актора, де планувався захід, нам сказали, що виступ Завадського відмінили.

"Нам зателефонували і сказали, що концерту не буде через його хворобу", - відповіли в адміністрації Будинку актора.

Колеги Завадського нічого сказати поки не можуть.

Укрінформ