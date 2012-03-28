На кордоні з Румунією знайшли мертвого дельтапланериста
20:11, 28 березня 2012Кримінал
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Займався контрабандою?
Чернівці. 28 березня. УНІАН. Міліціонери виявили труп невідомого чоловіка поруч із уламками дельтаплана із двигуном, йдеться у повідомленні прес-служби МВС Чернівецької області.
Чоловіка знайшли неподалік від державного кордону України та Румунії в селі Купка Глибоцького району Чернівецької області.
Поруч із тілом та уламками знайшли 7 ящиків сигарет LМ з акцизними марками України.
Особу загиблого поки не встановлено. Розглядається його причетність до контрабанди сигарет.
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