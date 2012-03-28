На кордоні з Румунією знайшли мертвого дельтапланериста

Чернівці. 28 березня. УНІАН. Міліціонери виявили труп невідомого чоловіка поруч із уламками дельтаплана із двигуном, йдеться у повідомленні прес-служби МВС Чернівецької області.

Чоловіка знайшли неподалік від державного кордону України та Румунії в селі Купка Глибоцького району Чернівецької області.

Поруч із тілом та уламками знайшли 7 ящиків сигарет LМ з акцизними марками України.

Особу загиблого поки не встановлено. Розглядається його причетність до контрабанди сигарет.

ТСН