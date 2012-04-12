У Чернівцях місце на цвинтарі коштує 1 тисячу доларів хабара
14:22, 12 квітня 2012Кримінал
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Правоохоронці затримали під час одержання хабара директора міського комунального підприємства ДКП «Спецкомбінат» Чернівецької міської ради
Чернівці. 12 квітня. УНІАН. У Чернівцях правоохоронці затримали під час одержання частини хабара в сумі 700 доларів директора міського комунального підприємства ДКП «Спецкомбінат» Чернівецької міської ради.
Як повідомив УНІАН прокурор Чернівецької області Петро Коваль, чиновник вимагав 1 тисячу доларів від чернівчанина за виділення місця на цвинтарі для поховання.
За даним фактом прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
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