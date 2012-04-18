В Україні створили чорний список телефонів шахраїв і бабіїв

Київ. 18 квітня. УНІАН. В Україні створили чорний список телефонних номерів шантажистів, шахраїв і бабіїв. У списку в Інтернеті вже тисячі телефонів.

"Щодня користувачі викладають близько 50 номерів телефонів з історіями", — розповів адміністратор сайту Ktozvonit.com.ua Олексій Коваль.

За його словами, у "реєстрі" вже більше 15 тис номерів.

Постраждалі від шахраїв люди обмінюються контактами для того, щоб інші люди не постраждали. У міліції виданню розповіли, що професійного інтересу для них такі реєстри не становлять.

"Але кожен із абонентів має право звернутися до суду для того, щоб його номер виключили з такого списку. Хоча вказування телефонних номерів у відкритому доступі, якщо там немає прізвища його власника, не суперечить закону", — пояснив начальник Управління зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві Володимир Поліщук.

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