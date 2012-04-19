Заступник міського голови Львова потрапив у ДТП на Рівненщині

Рівне. 19 квітня. УНІАН. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько восьмої години ранку на автошляху Київ-Чоп поблизу села Гусари Радивилівського району.

На заокругленій ділянці дороги легковик «БМВ», в якому перебував заступник міського голови Львова з питань містобудування та інфраструктури 63-річний Володимир Шевчук, злетів у кювет та вдарився боком у дерево. Внаслідок аварії водій авто не потерпів. Натомість пасажира Володимира Шевчука швидка, яка виїхала на місце ДТП, відвезла у Радивилівську ЦРЛ. Невдовзі його звідти забрав реанімобіль зі Львова.

За словами т. в. о. начальника ВДАІ УМВСУ в Рівненській області Олександра Семенюка, загрози для життя заступника міського голови Львова немає.

«Потерпілий не отримав переломів чи інших серйозних травм, він відбувся тільки забоями та синцями, — розповідає Олександр Семенюк. — А що його приїхав забирати до Львова реанімобіль — значить порахували за необхідне… Щодо обставин ДТП, то автомобіль їхав зі Львова до Києва.

Падав дощ, а вони вочевидь поспішали. В результаті, водій не справився з керуванням та не втримав авто на дорозі.

Заступник міського голови Львова сидів на задньому сидінні. Ось, якщо коротко, така картина. Деталі ДТП з'ясовують слідчі».

Рівне вечірнє