На вітальних білбордах губернатора Хоптяна невідомі написали «вбивця»

Тернопіль. 2 травня. УНІАН. У Тернопільській області на білбордах із привітаннями голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна невідомі написали «вбивця».

Як передає кореспондент УНІАН, написи «Вбивця» або «Вбивця геть» зроблені червоною фарбою і написані великими літерами, подекуди – на третину білборду.

Розписані білборди на трасі Тернопіль-Кременець.

Написи фігурують як на білбордах із великоднім привітанням губернатора, так і з інформацією про проведення в області міжнародного інвестиційного форуму, на якому теж помістили фото В.Хоптяна із вітанням учасників заходу.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир автомобіля ВАЗ загинув, водій та інший пасажир травмовані.

Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня 2012 року у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА В.Хоптян.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію.

Сам В.Хоптян запевняв, що не має стосунку до ДТП на Хмельниччині, і що 31 грудня взагалі не сідав в автомобіль Toyota Land Cruiser із номером ВО 5555 АР, який до 27 грудня обслуговував його як голову ТОДА.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

В середині січня начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук повідомив, що за кермом автомобіля, який здійснив наїзд на ВАЗ, в результаті чого загинула одна особа і двоє отримали тілесні ушкодження, був працівник ДАІ.

Згодом було затримано начальника Тернопільської обласної ДАІ Віктора Пака, якого підозрюють у вчиненні даного ДТП.

15 березня кримінальну справи за фактом ДТП за участю колишнього начальника УДАІ Тернопільської області було направлено до суду.