У Луганську іноземці влаштували побоїще з місцевою молоддю

Луганськ. 3 травня. УНІАН. У ніч на 2 травня в Луганську сталася масова бійка іноземних студентів з місцевою молоддю. Приблизно по 40 людей зійшлися в рукопашну з обох сторін конфлікту.

Міліціонери затримали трьох учасників бійки - двох іноземців та одного жителя Луганська. Наразі вони знаходяться в Ленінському райвідділку міліції.

Слідчі з'ясовують, що стало причиною бійки і хто був призвідником. Жертв бійки немає. Конфлікт стався в районі кіоску з продажу шаурми на вулиці Оборонній, який восени минулого року розгромили невідомі.

У прес-службі ГУ МВС у Луганській області подробиці інциденту не повідомили, проте підтвердили інформацію про бійку іноземців і місцевих жителів, зазначивши, що в ній брали участь не менше двох іноземців і одного місцевого жителя.

ngo.donetsk.ua