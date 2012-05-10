Голову «Конгресу азербайджанців» поховають в Азербайджані

Донецьк. 10 травня, УНІАН. Убитого вчора в Макіївці Донецької області відомого бізнесмена, голову обласної організації «Конгрес азербайджанців» Ігбала Махмудова поховають в Азербайджані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Редакції «Конгресу азербайджанців Донецької області».

За словами співрозмовника агентства, сьогодні в донецькому офісі Конгресу відбулося прощання жителів Донецька й області із загиблим І.Махмудовим і «сьогодні ж увечері, о 18.00, тіло вбитого буде літаком доставлено до Азербайджану, де його й поховають».

Колеги вбитого зазначили, що І.Махмудов «дуже любив Донецьк і вважав його своїм рідним містом».

Так, у своєму інтерв`ю журналу «DON CITY post», який щокварталу видається в Донецьку, І.Махмудов нещодавно заявляв: «Донецьк - це моє найулюбленіше й найрідніше місто. Це те місто, в якому я «відбувся», де пройшла моя молодість. Саме тут я «встав на ноги», досяг своїх поставлених цілей. Я дуже пишаюся тим, що живу в Донецьку. Тут житимуть мої діти й онуки. Я впевнений, що Донецьк - багате місто з прекрасними перспективами розвитку».

При цьому І.Махмудов підкреслював, що належати до Донецька «престижно» й він пишався цим. «Донецьк - це місто-лідер, місто, яке було й залишається гордим і незалежним. Сьогодні він не лише сам упевнено рухається вперед, але задає темп розвитку для всієї країни. Я пишаюся людьми, які живуть у нашому місті. Ми – лідери. Народ уміє поважати один одного й свою країну. Я знаю, що «донецькими» бути престижно, гордо й почесно», - говорив бізнесмен.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня об 11.25 до чергової частини Гірняцького райвідділу міліції надійшло повідомлення від невідомого громадянина про те, що на зупинці громадського транспорту «Гараж» по проспекту Генерала Данилова з вогнепальної зброї поранено 35-річного жителя м. Донецька, уродженеця Республіки Азербайджан Ігбала Махмудова, який є президентом «Конгресу азербайджанців Донецької області». Постраждалого негайно було доставлено в Макіївської міської лікарні № 1.

Правоохоронцями було встановлено, що коли І.Махмудов вийшов зі свого автомобіля біля магазина-кафе «Каспій» (з метою організації та проведення благодійного обіду для ветеранів війни), до нього на мотоциклі невстановленої марки без державних номерних знаків під`їхали двоє невідомих. Пасажир встав із мотоцикла і відразу ж здійснив у жертву п`ять пострілів, після чого останні зникли з місця пригоди.

І.Махмудов, який отримав численні вогнепальні поранення, помер у лікарні в ході проведення операції.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 п. 12 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, здійснене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення й затримання злочинців, зазначається в повідомленні.