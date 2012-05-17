Ведучу Першого національного Розинську побили у під’їзді будинку

Київ. 17 травня. УНІАН. Невідомі чоловіки сьогодні вночі побили ведучу Першого національного Наталію Розинську.

Як повідомили УНІАН у Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 17 травня о 00.45 до Голосіївського райуправління ГУ МВС України в м. Києві із заявою звернулася громадянка Н.Розинська, яка працює на посаді ведучої телепрограм на Першому Національному телеканалі України, і повідомила, що близько 21.20 в парадному, де вона проживає, двоє невідомих осіб, шляхом нанесення ударів, спричинили їй тілесні ушкодження.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу, виїжджали керівництво ГУ МВС України в м. Києві, начальник Голосіївського РУ, начальник ТВМ-3 Голосіївського РУ, відповідальні по ГУ МВС та райуправлінню.

Під час розмови з громадянкою Н.Розинською було встановлено, що близько 21.15 вона припаркувала свій автомобіль, пішла до вхідних дверей під’їзду, відчинила магнітним ключем двері і зайшла у під’їзд. Слідом за нею зайшло двоє невідомих осіб, на вигляд 30-35 років, спортивної статури. Коли жінка повернулася назад, щоб подивитися хто йде за нею, то дістала удар рукою в голову. Після удару вона почала голосно кричати, у неї настав шоковий стан. В цей час невідомі продовжували завдавати удари. Через декілька хвилин заявниця опинилася на східцях першого поверху, поблизу неї були дві жінки, що проживають у будинку, які надали їй першу допомогу, викликали швидку та працівників міліції.

Н.Розинську госпіталізували швидкою допомогою до Київської міської лікарні №17 з діагнозом «ЗЧМТ, струс головного мозку, забійна рана лівої брови, ЗТГ, забій нирок, мікрогематурія».

За фактом нападу на жінку слідчим відділом Голосіївського райуправління міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України: «Хуліганство». Наразі з’ясовуються всі мотиви та обставини скоєного, проводяться заходи, спрямовані на розкриття злочину. Розпочато досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, тедеведуча Н.Розинська стверджувала, що 2 травня в центрі Києва її побили, погрожуючи пістолетами, п’ятеро співробітників ДАІ.

У свою чергу, як заявив начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук, через інцидент з представниками ДАІ на Н.Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення.