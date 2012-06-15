У Донецьку міліція затримала перекупника квитків

Донецьк. 15 червня. УНІАН. Сьогодні в Донецьку біля кас стадіону «Донбас Арена» міліція затримала перекупника за продаж квитка на матч Україна-Франція за завищеною в декілька разів ціною.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, стосовно перекупника складено адміністративний протокол за ст.160 КУпАП України

«Торгівля з рук у невстановлених місцях», за якою йому загрожує штраф із можливою конфіскацією предметів торгівлі.

Наразі порушник доставлений до суду, який і ухвалить рішення по суті.