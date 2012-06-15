У Донецьку міліція затримала перекупника квитків
17:37, 15 червня 2012Кримінал
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Продавав за завищеною ціною
Донецьк. 15 червня. УНІАН. Сьогодні в Донецьку біля кас стадіону «Донбас Арена» міліція затримала перекупника за продаж квитка на матч Україна-Франція за завищеною в декілька разів ціною.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, стосовно перекупника складено адміністративний протокол за ст.160 КУпАП України
«Торгівля з рук у невстановлених місцях», за якою йому загрожує штраф із можливою конфіскацією предметів торгівлі.
Наразі порушник доставлений до суду, який і ухвалить рішення по суті.
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