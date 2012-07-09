Син депутата-"регіонала" влаштував стрільбу на базі відпочинку

Кіровоград. 9 липня. УНІАН. Син депутата Кіровоградської обласної ради від Партії регіонів Ростислав Крамар тяжко поранив з вогнепальної зброї жителя міста Новоархангельська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, встановлено, що Р.Крамар справді влаштував стрільбу на базі відпочинку у Новоархангельську.

Правоохоронці встановлюють підстави законності володіння зброєю даною особою.

Новоархангельським райвідділом Управління МВС порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського спокою із застосуванням вогнепальної зброї).

У разі доведення вини 28-річному чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Новоархангельському районному виборчому штабі Об’єднаної опозиції «Батьківщина», інцидент стався 7 липня близько 5.30.

Наглядач районного пляжу і його товариш разом з дружинами відпочивали за столиком у кафе, розташованому на території бази відпочинку, коли почули постріли. З’ясувалось, що син депутата влаштував стрільбу по наметах, де проводили дозвілля кілька родин з дітьми.

Молодика спробували вгамувати, проте у відповідь на зауваження він приставив пістолет до скроні товариша наглядача пляжу. Намагаючись вибити пістолет, чоловік отримав поранення правої руки, а потім ще два – у ногу.

Після того, як свідки стрілянини почали кликати на допомогу, молодик утік з місця події на автомобілі.

Як ідеться у повідомленні, постраждалий був доставлений до реанімаційного відділення районної лікарні, де його прооперували.

Працівники міліції, які прибули на місце події, з’ясували, що Р.Крамар стріляв з вогнепальної зброї бойовими набоями. Всього було знайдено 10 патронних гільз.

Співрозмовник агентства наголосив, що потерпілий під тиском змушений був написати у міліцію заяву про відмову від претензій до кривдника, оскільки отримав погрози особистого характеру.

Як повідомили у Кіровоградському обласному виборчому штабі Об’єднаної опозиції, народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Валерій Кальченко звернувся з депутатськими запитами до обласного управління МВС, прокуратури області та до управління охорони здоров’я щодо перевірки даного інциденту і притягнення винних до відповідальності.