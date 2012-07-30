Затримали росіянина, який їхав до України у вантажному потязі

Київ. 30 липня. УНІАН. Прикордонники Сумського загону затримали громадянина Росії, який їхав до України у вантажному потязі

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, росіянина виявили 28 липня під час перевірки поїзда, що прямував з Москви до Одеси.

Відкривши один з вантажних вагонів, правоохоронці замість вантажу знайшли чоловіка. Тепер йому доведеться нести відповідальність.

У такий самий спосіб намагався уникнути паспортного контролю громадянин Киргизстану, якого нещодавно затримали на Буковині прикордонники. Чоловіка виявили під час перевірки вантажного потягу в залізничному пункті пропуску «Вадул Сірет». Він заховався серед вантажу деревини та спробував потрапити в Румунію.