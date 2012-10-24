На шахті загинула вантажниця, засипана вугільною масою
17:21, 24 жовтня 2012Кримінал
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Трагедія в Донецьку
Донецьк. 24 жовтня. УНІАН. На шахті ім. Абакумова державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» загинула вантажниця 1982 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, тіло вантажниці було виявлено в залізничному вагоні, засипане вугільною масою.
Попередньою причиною смерті медики називають механічну асфіксію вугільною масою.
На підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка спільно з органами профспілки з`ясовує обставини й причини трагедії.
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