На шахті загинула вантажниця, засипана вугільною масою

17:21, 24 жовтня 2012
Кримінал
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Трагедія в Донецьку

Донецьк. 24 жовтня. УНІАН. На шахті ім. Абакумова державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» загинула вантажниця 1982 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, тіло вантажниці було виявлено в залізничному вагоні, засипане вугільною масою.

Попередньою причиною смерті медики називають механічну асфіксію вугільною масою.

На підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка спільно з органами профспілки з`ясовує обставини й причини трагедії.

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