На шахті загинула вантажниця, засипана вугільною масою

Трагедія в Донецьку

Донецьк. 24 жовтня. УНІАН. На шахті ім. Абакумова державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» загинула вантажниця 1982 року народження. Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, тіло вантажниці було виявлено в залізничному вагоні, засипане вугільною масою. Попередньою причиною смерті медики називають механічну асфіксію вугільною масою. На підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка спільно з органами профспілки з`ясовує обставини й причини трагедії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter