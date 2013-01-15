Київ. 15 січня. УНІАН. З України видворили грузинського «злодія в законі» на прізвисько «Рамаз Кутаїський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, у грудні 2011 року «Рамаз Кутаїський» уже був видворений за межі України із забороною в`їзду на територію нашої держави терміном п’ять років.

Незважаючи на це, неодноразово засуджений 40-річний чоловік знову незаконно прибув до м.Києва. В Україні він намагався активно впливати на криміногенну ситуацію та контролював організовані злочинні групи, що займаються скоєнням злочинів майнового характеру – квартирними крадіжками та крадіжками з автомобілів.

Працівники УБОЗ ГУ МВС України у м.Києві встановили місцезнаходження «злодія в законі», доставили його до аеропорту «Бориспіль» та видворили за межі України.

