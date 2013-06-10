Кожара заявляє про необхідність об`єднати зусилля країн ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє про необхідність розробити стратегію, яка дозволяє об`єднати зусилля країн ОБСЄ у протидії торгівлі людьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на конференції «Посилення ролі ОБСЄ у протидії торгівлі людьми».

«Країни - учасниці ОБСЄ неодноразово підкреслювали, що на законодавчо-нормативному рівні необхідно розробити стратегію, яка дозволить об`єднати зусилля у протидії торгівлі людьми», - сказав Кожара.

При цьому міністр відзначив, що Україна підписала усі міжнародні угоди, які регулюють питання протидії торгівлі людьми.

«Ми розробили серйозну законодавчу базу, яка захищає права людей і робить акцент на відновленні і захисті прав жертв», - сказав міністр.

За його словами, Україна вже запровадила адекватні механізми, що дозволяють встановити статус жертв і надати їм необхідну форму захисту, включаючи компенсацію за шкоду, яку їм завдали злочинці.

Кожара відзначив, що торгівля людьми все ще залишається злочином, який приносить значні прибутки і при цьому невеликий ризик.

«Кримінальні синдикати, організована злочинність постійно вигадують нові просунуті методи, нові форми торгівлі людьми у різних економічних галузях, особливо з погляду скоєння злочинів проти мігрантів, включаючи можливість торгівлі людьми з метою вилучення органів», - сказав Кожара.

За його словами, 55% усіх жертв торгівлі людьми - це жінки і діти, які у більшості випадків є жертвами сексуальної експлуатації.