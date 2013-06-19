Проект закону про прокуратуру відправлять до Венеціанської комісії

Президент України Віктор Янукович пообіцяв направити законопроект про прокуратуру на експертизу до Венеціанської комісії і передати його на розгляд парламенту на наступній сесії.

Про це повідомив журналістам лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк після зустрічі керівництва парламенту з Президентом України Віктором Януковичем.

“Що стосується закону України про прокуратуру — це ключова вимога тому, що органи прокуратури перетворились на органи заробляння грошей, а не на інституцію, яка охороняє права людини і громадянина. Президент поінформував про те, що проект закону про прокуратуру відправляється до Венеціанської комісії і на наступній сесії такий закон буде розглядатися в парламенті”, - сказав Яценюк.

Він наголосив, що Україні необхідна реформа судової і прокурорської системи.