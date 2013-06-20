Кабмін змінив порядок реєстрації арештованих транспортних засобів

Кабінет міністрів змінив порядок реєстрації транспортних засобів, що були арештовані державними виконавцями та реалізовані через аукціон. Відповідні зміни, що розробляло Міністерство юстиції, були ухвалені на засіданні Кабміну 19 червня, повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра, прийняття урядової постанови має врегулювати питання, пов’язані з реєстрацією транспортних засобів, що були арештовані державними виконавцями та реалізовані через аукціони.

Зокрема, пропонується визначити, що акт державного виконавця про проведений аукціон та постанова і акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу є документами, що підтверджують правомірність придбання майна, а отже є підставами для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.

Чинний Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (затверджений постановою Кабінету міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388) призвів до неоднозначної практики реєстрації транспортних засобів, що були арештовані державним виконавцем та реалізовані на аукціоні.

Зокрема, даний Порядок визначає перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів. Проте вказаний перелік не визначає документів, виданих органом державної виконавчої служби, такими, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів та є підставою для реєстрації транспортних засобів.

Отже, зміни до Порядку державної реєстрації транспортних засобів дозволять здійснювати реєстрацію права власності на транспортний засіб на підставі акту державного виконавця про проведений аукціон та постанови і акту про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу.