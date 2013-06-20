«ПриватБанк» дасть винагороду за інформацію про зломщиків терміналів

Найбільший в Україні банк за обсягом активів «ПриватБанк» оголосив про виплату гарантованої винагороди за будь-яку інформацію, що допоможе затримати банду злочинців, які зламують термінали самообслуговування банку в Київській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Згідно з інформацією служби безпеки банку, 19 червня вночі було зафіксовано кілька спроб пограбування терміналів самообслуговування, встановлених у торгових точках Ірпінського, Обухівського і Васильківського районів Київської області.

«Злочинці, одягнені в маскувальний одяг із пов`язками на обличчі, відключали охоронну сигналізацію об`єктів торгівлі й за допомогою механічного інструменту зламували вхідні двері. Отримавши таким чином доступ до терміналів банку, зломщики намагалися розкрити сейфову частину терміналу й заволодіти грошовими коштами. Незважаючи на прибуття оперативної групи охорони протягом 5 хвилин, затримати злочинців на місці не вдалося», - йдеться в повідомленні банку.

Як повідомляє прес-служба, за будь-яку інформацію про особи грабіжників, що допоможе швидше їх затримати, джерелу інформації буде виплачено винагороду в розмірі 50 тис. грн, при цьому гарантується анонімність.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 121,02 млрд грн, зобов`язання – 155,97 млрд грн, кошти клієнтів – 108,5 млрд грн, власний капітал – 18,96 млрд грн, статутний капітал – 14,9 млрд грн. У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є Коломойський і Боголюбов (по 50%).