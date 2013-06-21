У Львові посадовець виправної колонії попався на хабарі

У Львові Служба безпеки України спільно з обласною прокуратури викрила протиправну діяльність начальника одного з відділів Дрогобицької виправної колонії, який вимагав неправомірну вигоду від одного із засуджених.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Управління СБУ у Львівській області, 20 червня співробітники СБ України затримали майора внутрішньої служби «на гарячому» - під час одержання 2 тис. 500 доларів за сприяння в умовно-достроковому звільненні одного із засуджених, котрий відбуває покарання у колонії за розбій.

Стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

За цей злочини передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.