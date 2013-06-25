Чоловік влаштував стрілянину по дружині і синові через хворого пса

У Дніпродзержинську 46-річний чоловік прийшовши додому напідпитку, влаштував скандал з дружиною і сином з приводу лікування їхнього хворого пса, а потім почав стріляти з незареєстрованого револьвера.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, перший постріл зловмисник зробив з семизарядного револьвера калібру 7,62 мм по собаці. Після цього він направив зброю в голову 24-річному синові, але той намагався захиститися рукою. В результаті син отримав два вогнепальні поранення – руки та стегна.

Під час стрілянини чоловік також поранив у стегно власну дружину, після чого втік з квартири.

Зловмисник наразі затриманий міліцією. Знаряддя злочину – револьвер вилучено.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського райвідділу міліції Дніпродзержинська відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.