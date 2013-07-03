На Вінниччині діти розгромили пів кладовища. Фото

Малолітні діти з села Шлишківці Могилів-Подільського району, шукаючи на місцевому кладовищі цукерки, потрощили 29 надгробків. Розбиті хрести та розтрощені пам’ятники на могилах виявили місцеві жителі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, голова сільської ради Вадим Миколайчук повідомив про надзвичайну подію до міліції. За його словами, це перший випадок вандалізму на території села. Місцеві жителі шоковані наругою над пам’яттю померлих.

На місце злочину виїхала слідчо-оперативна група. Вже за кілька годин після надходження повідомлення правоохоронці встановили, що погром влаштували дві сестри 9 та 12 років і їхній 10-річний друг.

Діти з багатодітних сімей, які перебувають на обліку, як неблагополучні.



Фото: МВС України

Як розповів начальник кримінальної міліції Могилів-Подільського міськвідділу міліції Віталій Костецький, діти зізнались міліціонерам про пригоду на кладовищі. На цвинтар вони прийшли за цукерками. На тих могилах, де діти не знайшли солодощі, вони почали ламати і валити пам'ятники.

Слідчим відділом Могилів-Подільського міськвідділу відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 (наруга над могилою) КК України, що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Через свій юний вік школярі уникнуть кримінальної відповідальності, але батькам малолітніх вандалів доведеться відшкодувати завдані збитки.