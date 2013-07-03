Закордонні паспорти українцям почнуть видавати за тиждень

Колишній виробник бланків документів припинив друк іще минулого місяця. Із новим підрядником - поліграфкомбінатом "Україна" - контракт підпишуть лише 8 липня. А вже наступного дня обіцяють відвантажити першу партію бланків.

Потужність складе до 25 тисяч документів на добу. Тож більше ніяких перебоїв із бланками, незалежно від сезону, не буде, запевнили у міграційній службі.

Також через зміну виробника бланків знизиться і вартість оформлення термінового паспорта.

Однак наразі на черзі за паспортами стоїть близько 100 тис. українців. Тим, хто звернувся за оформленням паспорта у другій половині червня, своєчасну видачу закордонного проїзного не обіцяють.

Водночас отримати паспорт - не єдина проблема. Люди ледь не за добу займають чергу, щоб лише здати документи на оформлення, оскільки щодня приймають лімітовану кількість прохачів.

На цій ситуації охоче заробляють посередники. "Вони обіцяють мені без черги реєстрацію. Просто мене зустріне людина у формі", - розповіла киянка Катерина, додавши, що за тисячу гривень паспорт обіцяють зробити не швидше, ніж за місяць, а то й за півтора.

Про термінове оформлення закордонного паспорта за три чи десять днів взагалі не йдеться. Навіть не гарантують його виготовлення за тридцять робочих днів.

Під час прийому документів із людей навіть беруть розписки про згоду із затримкою видачі.

ТСН