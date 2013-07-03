За фактом заворушень у Врадіївці розпочали кримінальне провадження

Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження за фактом заворушень і штурму райвідділу міліції у селищі Врадіївка Миколаївської області. Про це повідомив заступник начальника управління зв'язків із громадськістю МВС Іван Бабаєв.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, здійснене групою осіб) та за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - цитує Бабаєва Тиждень.

Окрім цього, він додав, що досудове розслідування проводить ГУ МВС у Миколаївській області, але під контролем Головного слідчого управління МВС України.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня міліціонер Дмитро Поліщук (племінник прокурора Заводського району Миколаєва) та таксист Сергій Рябіненко були затримані за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень мешканці Врадіївки Ірині Крашковій. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк 60 діб.

1 липня місцеві жителі під час мітингу намагалися взяти штурмом місцевий райвідділок міліції після того, як нібито побачили Дрижака, одного з підозрюваних у побитті та зґвалтуванні. Після цього у вікна відділку полетіло каміння, яйця та інші предмети. Люди кинулися до дверей будівлі. Міліція застосувала сльозогінний газ.

3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для капітана міліції Євгена Дрижака, підозрюваного в побитті та зґвалтуванні жительки села Врадіїка Ірини Крашкової.