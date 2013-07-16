Інкасатора, що вбив колег, затримали за 20 км від місця злочину
Йому „світить” довічне ув‘язнення
Інкасатора, що вбив колег, затримали за 20 км від місця злочину. До скоєння убивства та викрадення грошей зловмисник устиг пропрацювати у банку лише кілька місяців. При його затриманні ніхто не постраждав. Зброя та викрадені гроші вилучені. Зловмиснику може загрожувати довічне ув’язнення.
Про це сьогодні на брифінгу в МВС, присвяченому розкриттю резонансного пограбування, повідомив начальник ГУМВС України в Дніпропетровській області Віктор Бабенко.
За його словами, автомобіль з убитими інкасаторами виявив наряд цієї ж інкасаторської служби, що повертався з іншого міста. Інкасатори повідомили до своєї фінансової установи, а її представники вже звернулися до міліції.
Відразу після отримання інформації на території області був уведений в дію оперативний план «Сирена». На розшук зловмисника був піднятий особовий склад міліції Дніпропетровщини.
– При огляді місця події експерти встановили, що двоє загиблих інкасаторів отримали кілька вогнепальних поранень, перебуваючи в салоні автомобіля. З місця пригоди зник третій інкасатор зі зброєю, який забрав з собою пістолет колеги та сумку з грошима. У ній знаходилося 500 тисяч гривень, призначених для одного з відділень банку, – зазначив Віктор Бабенко.
Кінологи зі службовими собаками, викликані на місце події, допомогли встановити напрямок, яким рухався підозрюваний чоловік. Під час його переслідування правоохоронці знаходили залишені ним речі, а також отримали повідомлення від близько 10 людей, які бачили чоловіка.
Йдучи по сліду зловмисника, оперативники виявили його на одному з ринків міста Зеленодольська Апостоловського району Дніпропетровської області. Проте затримувати його вирішили в іншому місці, аби не постраждали сторонні люди. У подвір’ї на одній з вулиць міста шлях розбійникові перекрили автомобілі з бійцями спецпідрозділу. У результаті блискавичного затримання зловмисник не встиг вчинити опір і був затриманий, при цьому ніхто не постраждав.
Речові докази – два пістолети та гроші – були виявлені при чоловікові. З викраденої суми він встиг витратити лише невелику суму на придбання нової сорочки.
За словами начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області Віктора Бабенка, затриманий у 1982 році закінчив одне з військових училищ СРСР, після того встиг кілька років прослужити у Збройних силах України. До свого працевлаштування на останнє місце роботи він працював в інкасаторських підрозділів ряду комерційних банків.
Наразі слідчими дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини чоловіка в суді йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, - інформує УЗГ МВС України.