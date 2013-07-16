Інкасатора, що вбив колег, затримали за 20 км від місця злочину. До скоєння убивства та викрадення грошей зловмисник устиг пропрацювати у банку лише кілька місяців. При його затриманні ніхто не постраждав. Зброя та викрадені гроші вилучені. Зловмиснику може загрожувати довічне ув’язнення.

Про це сьогодні на брифінгу в МВС, присвяченому розкриттю резонансного пограбування, повідомив начальник ГУМВС України в Дніпропетровській області Віктор Бабенко.

За його словами, автомобіль з убитими інкасаторами виявив наряд цієї ж інкасаторської служби, що повертався з іншого міста. Інкасатори повідомили до своєї фінансової установи, а її представники вже звернулися до міліції.

Відразу після отримання інформації на території області був уведений в дію оперативний план «Сирена». На розшук зловмисника був піднятий особовий склад міліції Дніпропетровщини.

– При огляді місця події експерти встановили, що двоє загиблих інкасаторів отримали кілька вогнепальних поранень, перебуваючи в салоні автомобіля. З місця пригоди зник третій інкасатор зі зброєю, який забрав з собою пістолет колеги та сумку з грошима. У ній знаходилося 500 тисяч гривень, призначених для одного з відділень банку, – зазначив Віктор Бабенко.

Кінологи зі службовими собаками, викликані на місце події, допомогли встановити напрямок, яким рухався підозрюваний чоловік. Під час його переслідування правоохоронці знаходили залишені ним речі, а також отримали повідомлення від близько 10 людей, які бачили чоловіка.

Йдучи по сліду зловмисника, оперативники виявили його на одному з ринків міста Зеленодольська Апостоловського району Дніпропетровської області. Проте затримувати його вирішили в іншому місці, аби не постраждали сторонні люди. У подвір’ї на одній з вулиць міста шлях розбійникові перекрили автомобілі з бійцями спецпідрозділу. У результаті блискавичного затримання зловмисник не встиг вчинити опір і був затриманий, при цьому ніхто не постраждав.

Речові докази – два пістолети та гроші – були виявлені при чоловікові. З викраденої суми він встиг витратити лише невелику суму на придбання нової сорочки.

За словами начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області Віктора Бабенка, затриманий у 1982 році закінчив одне з військових училищ СРСР, після того встиг кілька років прослужити у Збройних силах України. До свого працевлаштування на останнє місце роботи він працював в інкасаторських підрозділів ряду комерційних банків.

Наразі слідчими дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини чоловіка в суді йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, - інформує УЗГ МВС України.