Прикарпатській міліції пообіцяли більше службового транспорту

Заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь зустрівся із представниками влади Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зокрема, мова йшла про впорядкування стихійної торгівлі в райцентрі, забезпечення особового складу райвідділу міліції, що підтримує правопорядок у гірській місцевості службовим транспортом, участі громадськості в охороні громадського порядку. Також були пропозиції щодо збільшення кількості дільничних інспекторів і патрульної служби.

„Голова постійної депутатської комісії Надвірнянської міської ради по взаємодії із правоохоронними органами Ігор Дем’янчук почав із позитиву. На думку чоловіка, з приходом теперішнього керівництва міліції розпочалася добра співпраця та діалог із правоохоронними органами”, - інформує УЗГ.

Для прикладу, нещодавно один із народних депутатів отримав запит, щодо скарги на стихійну торгівлю на продовольчому ринку, що у центральній частині м. Надвірна. Завдяки співпраці органів самоврядування із міліцією, питання вдалося вирішити без зайвих втрат часу як для приватних підприємців, так і представників влади. Наприкінці депутат подякував заступникові Міністра за стабільну ситуацію в регіоні. За його словами, хуліганства немає, відчувається контроль правоохоронними органами.

Делятинський селищний голова Михайло Косило розповів, що в Надвірнянському районі 32 населених пункти. Кількість дільничних дуже мала, а населення 8,5 тис. чоловік. Окрім того, через селище проходить головна траса на гірськолижний курорт «Буковель», а отже часто можуть траплятися інциденти із туристами. Голова попросив відновити нічне патрулювання селища та запропонував співфінансування цих патрулів. Зокрема, селищна рада готова оплачувати бензин.

Сергій Лекарь пообіцяв узяти під контроль цей туристичний регіон та зазначив, що із урахуванням сезонності Міністерство визначить позиції щодо роботи міліції в області. Стосовно проблем із матеріально-технічним забезпеченням, зокрема службовим транспортом, особливо в такому туристичному регіоні як Прикарпаття, то їх врахують при формуванні бюджету відомства на 2014 рік.