Іноземці позитивно оцінюють роботу харківських міліціонерів

Для визначення кола проблемних питань в діяльності правоохоронних органів, які турбують іноземних громадян в нашій державі, працівники міліції провели опитування іноземців, щоб дізнатися їх думку про роботу харківської міліції. А щоб зробити його прозорим та об’єктивним, до анкетування були залучені представники регіональних засобів масової інформації.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, разом з міліціонерами журналісти відвідали місця масового відпочинку громадян, учбові заклади, торгівельні центри, студентські гуртожитки, та побували на міліцейських постах, що розташовані на трасах з транзитним потоком автотранспортних засобів.

Результати анкетування свідчать про те, що у іноземців практично немає претензій до роботи харківської міліції. Більшість опитаних іноземних громадян відзначили, що в останні роки стали частіше відвідувати Україну.

„Протягом спілкування вони не висловили жодних критичних зауважень до дій правоохоронців. Навпаки, і росіяни, і уродженці країн Східної та Південно-Східної Азії, а також вихідці з Африканського континенту відзначали належну культуру спілкування міліціонерів, ввічливість та професіоналізм. Іноземні гості запевнили, що почувають себе в безпеці на території нашої держави. Тим більш приємно було чути з їх уст слова вдячності на адресу працівників міліції, які допомоги окремим з опитуваних під час виникнення непростих життєвих ситуацій”, - зазначається у повідомленні.

Як інформує УЗГ МВС України, керівництво харківської міліції здійснить ретельний аналіз результатів опитування іноземних громадян, щоб в майбутньому уникнути будь-яких негативних випадків порушення прав та свобод іноземних громадян з боку працівників органів правопорядку та створити іноземцям комфортні умови для перебування на території регіону.