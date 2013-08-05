Українські міліціонери взяли участь у святкуванні Дня поліції Польщі

4 серпня співробітники Головного управління МВС України у Львівській області на чолі із керівником Олександром Рудяком взяли участь у святкуванні Дня поліції Польщі.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, на святкування Дня поліції окрім делегації з України, прибули правоохоронці із Австрії, Словенії, Чехії, Угорщини.

Урочистості відбувались на головній площі у місті Ясле Республіка Польща. Святкування розпочалось із урочистої Меси в костелі Святої Марії, яка була присвячена правоохоронцям і працівникам поліції Підкарпатського гарнізону.



Фото: ГУ МВС України у Львівській області

На центральній площі міста відбулась урочиста частина під час якої правоохоронців привітали керівники влади та місцевого самоврядування, окрім цього привітав підлеглих комендант поліції воєводства, також вручив відзнаки, грамоти та медалі.

До привітань приєднався Олександр Рудяк, який вручив надінспектору Здіславу Стопчаку пам’ятну нагороду.