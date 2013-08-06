У ДАІ повідомили місця і дні, в які найчастіші викрадають автомобілі

У Києві найулюбленішими автомобілями у викрадачів є російські ВАЗи, з початку року співробітники ДАІ зареєстрували 93 викрадення, а за липень - 17.

Про це повідомили УНІАН в УДАІ м. Києва.

Друге місце за привабливістю для викрадачів посіли автомобілі Toyota (всього цього року викрадено 24, у липні - 4), на третьому – Lexus (за рік зафіксовано 19 випадків, у липні - 5). Четверте місце посідають автомобілі Daewoo (18 незаконних заволодінь з початку року, в липні - 3).

У трійку районів столиці, де власники найчастіше лишалися своїх автомобілів потрапили Деснянський, Дарницький і Голосіївський райони.

Серед магістралей, де найчастіше трапляються крадіжки: проспекти Маяковського та Глушкова, вулиці Ревуцького, Григоренка, Заболотного.

Найчастіше автомобілі викрадали у вівторок, середу та п’ятницю. Як правило, автовласники лишалися своїх транспортних засобів вночі.