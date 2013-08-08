У Львові міліціонери спалили наркотиків на 700 тисяч гривень

8 серпня у Львові співробітники Головного управління МВС України у Львівській області знищили (спалили) близько 36 кілограмів наркотичних засобів вартістю майже 700 тисяч гривень, 9,2 л прекурсорів, 66 кг приладдя, за допомогою якого виробляли ці наркотики - за 376 справами.

Про це повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Як зазначається у повідомленні, серед знищеного були такі важкі наркотики як героїн, амфетамін, метадон. Окрім цього, знищено велику кількість канабісу (марихуани) – близько 13 кг, макової соломи – понад 17,5 кг, 57 г – амфетаміну.

„Знищені наркотичні засоби є доказом у кримінальному судочинстві і, враховуючи той факт, що вина осіб, які займалися незаконним споживанням, збутом та розповсюдженням наркотичних засобів доведена повністю, є вироки суду, - немає доцільності в подальшому зберігати наркотичні засоби, ціна яких на чорному ринку сьогодні становить близько 700 тис. грн.”, - зазначила Світлана Добровольська.

